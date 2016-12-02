Лондон, 2 декабря, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Человеку в острой стадии респираторного инфекционного заболевания или какого-то воспалительного процесса, вопреки распространённому мнению, вредно пить много жидкости. К такому выводу пришли учёные Лаура Ли и Мариэнн Норонья из Королевского колледжа Лондона, пишет журнал BMJ Case Reports.

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Представление о пользе обильного питья ошибочны. «С такими ложными советами стоит бороться, учитывая количество смертей и тяжелых проблем со здоровьем, связанных с развитием острой гипонатриемии», — отметили учёные.

Недостаток натрия, который может развиться при слишком обильном питье, может быть смертельно опасен. В качестве аргумента учёные привели недавний случай с 59-летней пациенткой. Женщина страдает хроническим воспалением мочеполовой системы.

В ходе лечения у женщины, которой становилось всё хуже и хуже, был обнаружен дефицит солей натрия — их в крови оказалось на десять процентов меньше минимально допустимых значений. Выяснилось, что врач советовал ей побольше пить, и она пила по нескольку литров воды в день. Как утверждают специалисты, острая гиопнатриемия чревата летальным исходом в 30% случаев.