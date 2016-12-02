Москва, 2 декабря, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Госдуме предстоит рассмотреть рекордное число законопроектов, большая их часть будет отклонена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы вышли на определенного рода рекорд — в повестке стоит 140 вопросов. Во многом это наследие предыдущих созывов Государственной думы», — отметил парламентарий.

«У нас достаточно много осталось законопроектов — около 2 тыс., которые нам так или иначе в соответствии с регламентом предстоит рассмотреть», — указал он. Депутат обратил внимание на то, что большинство законопроектов — по которым комитеты вынести отрицательное решение, они рекомендуют их отклонить.

«Тем не менее все законопроекты будут рассмотрены, мы даже приняли решение выделить один час, сократить перерыв, чтобы рассмотреть законопроекты, которые будут рассмотрены по упрощенной процедуре», — рассказал Исаев.