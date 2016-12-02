Улан-Удэ, 2 декабря, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Строительство Шурэнской ГЭС в Монголии, угрожающее безопасности озера Байкал, может быть заблокировано.

Озеро Байкал

Россия и Монголия согласовали сроки проведения общественных слушаний по проекту строительства монгольских гидроэлектростанций. «Министерством природы России предварительно одобрено проведение на территории Республики Бурятия общественных консультаций по реализации проектов «Шурэнская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительства комплекса водохранилищ», — приводят «Известия» фрагмент письма, которое министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов направил руководителю группы реализации проекта MINIS (в него входят два монгольских объекта).

Известно, что проведение общественных консультаций планируется в пяти населенных пунктах Бурятии с 16 по 31 января 2017 года (список населенных пунктов не уточняется). По информации Минприроды России, общественные слушания окажут на ход реализации проекта «самое непосредственное влияние».

Напомним, Монголия запланировала строительство Шурэнской ГЭС на реке Селенга, впадающей в Байкал. А на реке Орхон хотят построить комплекс водохранилищ для этой станции и водоотвод в Южное Гоби. Монгольская сторона начала проектные работы без проведения общественных слушаний в России.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по мнению доктора географических наук Анатолия Иметхенова, строительство монгольских ГЭС повлияет на состояние озера Байкал крайне негативно. С ним согласна и профессор Иркутского госуниверситета, заведующая кафедрой гидрологии и природопользования Алла Аргучинцева. По ее мнению, монгольской стороне необходимо искать другие альтернативные источники энергии, не обязательно рассматривать самый легкий вариант решения проблемы энергонезависимости.

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Напомним, в связи с тем, что 2017 год объявлен годом экологии, президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, в том числе озера Байкал. Об этом стало известно в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

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