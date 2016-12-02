Оренбург, 2 декабря, 2016, 09:32 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области рост закупочной цены на сырое молоко за год составил 3,35 рубля (18,4%). С ноября 2015 года по 29 ноябрь 2016 года отмечено и увеличение стоимости молока жирностью 3,2% — на 2,06 рубля (6%), масло — на 41,8 рубля (12,6%), сыры — на 28,3 рублей (10,4%). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Минсельхозе.

Didgeman Молочные бидоны

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности области Григория Захарова, цены на молочную продукцию изменяются по причине сезонного уменьшения объемов молока и повышения предприятиями закупочной цены на молоко сырое. Увеличение закупочной цены происходит также из-за конкуренции со стороны соседних приграничных регионов, предлагающих закупочные цены выше областных — до 28 рублей за килограмм. Но, несмотря на увеличение цен, в Оренбуржье потребительские цены одни из самых низких в ПФО.

В региональном Минсельхозе подчеркнули, что ценовая ситуация на агропромышленном рынке стабильна. Изменения происходят в границах минимальных и максимальных цен и в границах сезонных тенденций.

Летом ведомство сообщало о том, что закупочные цены 2016 года выше прошлогодних на 5 — 8%, но и они не удовлетворяли сельхозтоваропроизводителей в период посевной и уборочной работ. Товаропроизводители озвучили приемлемые цены на молоко в осенний период: от 20 до 30 руб./кг, в среднем 20−22 рубля.

Напомним, на территории Оренбуржье работает 10 молокоперерабатывающих предприятий. Из них четыре молокозавода занимаются производством сухого молока и сливочного масла. Общая мощность крупных предприятий попроизводству сухого молока составляет около 6,6 тыс. тонн в год, по маслу сливочному — более 5,6 тыс. тонн в год. Мощности по хранению предприятий составляют 1,6 тыс. тонн сухого молока и 2,9 тыс. тонн сливочного масла.

Финансовые результаты крупных молокозаводов за 2015 год по основным молокоперерабатывающим предприятиям Оренбургской области не высоки — рентабельность от продаж в 2015 году составила от 3,8 до 10,8% (оперативная информация). По расчетам средняя цена реализации в 2015 по маслу составила 253 рубля, по сухому молоку 150 рублей. Себестоимость, соответственно 267 и 138 рублей.

В августе 2016 года министр сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленностиОренбургской области Михаил Маслов в рамках всероссийского совещания по вопросу проведения государственных интервенций на рынке молока и молочной продукции озвучил проблему кредиторской задолженности молокоперерабатывающих предприятий за поставленное на переработку молоко. Основная сумма задолженности — у крупных производителей масла и сухого молока. Проблемы с расчетами возникли из-за отсутствия кредитных ресурсов. Банки увеличили сроки рассмотрения заявок, ужесточены требования финансово-кредитных организаций к предоставляемым документам и к залоговой базе заемщика.