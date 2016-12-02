Москва, 2 декабря, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий одного из самых богатых депутатов Госдумы, миллиардера Александра Скоробогатько («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря. Парламентарий отказывается от мандата по собственному желанию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По списку от Краснодарского края в Госдуму были выбраны шесть депутатов, двое из них отказались от мандатов сразу после выборов, и их места заняли седьмой и восьмой кандидаты. Таким образом, на место Скоробогатько может претендовать Светлана Бессараб, занимавшая девятое место в списке «Единой России» по Краснодарскому краю.

В ходе обсуждения лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал недовольных ужесточением регламента депутатов отказаться от мандатов. «У нас есть творческие работники, им нужно кино снимать, а не здесь сидеть», — указал он. «Скоробогатько совершил честный поступок», — отметил депутат.

В 2016 году Forbes поместил Скоробогатько на 40-е место в рейтинге «Богатейшие люди России», оценив его состояние в 2,3 млрд долларов.

Скоробогатько является членом комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.