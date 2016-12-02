Воронеж, 2 декабря, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Движение в Воронеже парализовано из-за обильного снегопада 2 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM. Снегопад начался накануне вечером, и до сих пор продолжается.

Яндекс.пробки Пробки в Воронеже

По данным сервиса Яндекс.пробки, на территории областного центра на 09:00 зафиксированы пробки в девять баллов. Например, скорость движения по улице Ленина и проспекту Революции — от остановки «Динамо» до Петровского сквера — в настоящее время не превышает пяти километров в час. Заторы также наблюдаются на Вогрэсовском мосту — в обе стороны, на выезде с Северного моста со стороны Остужева, а также на въезде на Чернавский мост со стороны Ленинского проспекта. Стоит Шишкова, Ленинский проспект, улицы Плехановская, Кирова, 9 Января.

Причиной заторов стали не только заснеженные дороги, но и несколько ДТП. Так, две аварии произошло на Плехановской, ДТП — на Московском проспекте, авария произошла на Северном мосту и еще одна — на Остужева, две аварии — на Плехановской, еще две — на улице 20-летия Октября.

По данным синоптиков, снегопад ожидается сегодня, 2 декабря, а также завтра.