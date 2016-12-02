Анкара, 2 декабря, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Проект закона о ратификации соглашения по строительству газопровода «Турецкий поток» (Россия — Турция) одобрен комиссией по внешним связям Великого национального собрания Турции (парламент), сообщает Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, что утверждение законопроекта состоится до того, как в Россию отправится с официальным визитом, намеченным на 6−7 декабря, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Согласно законопроекту, две нитки газопровода — каждая мощностью 15,75 млрд кубических метров газа — планируется построить до 2019 года. Первая нитка газопровода будет для турецкого потребителя, вторая — для транзита газа в ЕС.

Парламент проголосовал за закон о ратификации строительства «Турецкого потока», передаёт RT. «За» высказались 210 депутатов, против — семь человек.