Пекин, 2 декабря, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Мужчина, казненный по обвинению в изнасиловании и убийстве, признан невиновным в Китае. Такое решение, как передает РЕН ТВ, принял местный суд.

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«Не Шубинь был подвергнут высшей мере наказания в 1995 году, — уточняется в сообщении. — Тогда суд признал его виновным в изнасиловании и убийстве жительницы города Шицзячжуан (провинция Хэбэй)».

Обвиняемый подавал апелляцию, однако суд оставил приговор без изменений. О невиновности Не Шубиня стало известно в 2005 году, когда серийный насильник и убийца Ван Шуцзинь признался в убийстве и изнасиловании женщины на кукурузном поле.

Отметим, что суд Китая приговорил Шуцзиня к смертной казни, однако обвиняемый подал апелляцию, и его приговор пересматривается до сих пор.