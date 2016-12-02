Москва, 2 декабря, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Российская валюта крайне неохотно реагирует на нефтяную эйфорию. На это есть две причины, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Во-первых, оптимизм в сырьевом сегменте выглядит чрезмерным, поскольку детали соглашения ОПЕК таят в себе несколько «подводных» камней, включая угрозу несоблюдения достигнутых договоренностей. Осознавая, что по мере анализа этих деталей нефтетрейдеры уже в скором времени могут перейти к фиксации прибыли, игроки не спешат активизировать спрос на рубли. Во-вторых, доллар, несмотря на небольшую коррекцию, остается сильным, ожидая скорого повышения ставки ФРС, что препятствует более уверенному укреплению российской валюты», — пояснил Ковалев.

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«Накануне Brent достигла максимумов в районе 54,50 долл./баррель., откуда начала развивать коррекцию. Не исключено, что сегодня, 2 декабря, перед наступлением выходных участники рынка решат зафиксировать часть прибыли, что будет сопровождаться дальнейшим откатом котировок. На этом фоне доллар вполне может вернуться выше 64 руб., особенно в свете сегодняшнего отчета по рынку труда США, который, как ожидается, покажет неплохой результат и укрепит позиции USD на рынке Форекс», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2 декабря Центробанк РФ понизил курс евро и повысил курс доллара. Евро установлен на отметке 67,6162 рубля, он опустился на 1,7255 рубля. Доллар США вырос к рублю на 1,5575 копейки — до 63,6807 рубля. Цена на нефть марки Brent с снизилась на 1,06%, до $53,37 за баррель.