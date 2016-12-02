Берлин, 2 декабря, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В Европейском союзе введены ограничения, направленные на снижение популярности Германии среди мигрантов из-за социальных пособий. Бундестаг накануне, 1 декабря, принял изменение в законодательство, согласно которому на получения социальных пособий, выдаваемых безработным, в Германии смогут претендовать граждане стран ЕС, которые прожили в этой стране минимум пять лет, сообщает Deutsche Welle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Уточняется, что теперь мигранты, приехавшие в Германию, не смогут претендовать на пособие, которое раньше им платили, пока они искали работу. Не работавшие ранее в Германии приезжие мигранты должны будут обращаться за помощью к социальным службам своих государств.

«До истечения пятилетнего срока граждане ЕС могут претендовать на получение социальной поддержки максимально на срок в один месяц, что позволит им вернуться на родину», — отмечает издание. Теперь решение бундестага должно быть одобрено в бундесрате.

Отмечается, что это нововведение возникло в результате вердикта Федерального суда по социальным вопросам. Эта государственная инстанция в 2015 году приняла следующее решение: европейские граждане могут претендовать на получение социальных пособий уже после шести месяцев проживания в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власти страны рассчитывают на добровольный отъезд до конца 2016 года 60 тыс. мигрантов. Всего в стране в настоящее время, по официальным данным, находятся более одного миллиона мигрантов: около 900 тыс. въехали в 2015 году, ещё 200 тыс. — в 2016-м.