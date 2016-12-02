Вашингтон, 2 декабря, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Авиакомпания American Airlines Group сократит около 25% своих рейсов на Кубу в 2017 году, сообщает 2 декабря Reuters.

Fonwall.ru Самолет в небе

American Airlines Group планирует использовать 128-местные самолеты между Майами и кубинским городом Ольгин, вместо самолетов, рассчитанных на 160 пассажиров. Также американская авиакомпания планирует задействовать 76-местные самолеты на рейсах из кубинских городов Камагуэй и Сьенфуэгос в США.

«Это было сделано для того, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Мы не можем предугадать действия новой администрации», — сказал представитель American Airlines Group Мэт Миллер (Matt Miller).

«Если компания не может получить запланированную прибыль от этих авиарейсов, она сократит количество авиарейсов. Все просто», — сказал основатель консалтинговой компании Atmosphere Research Group Генри Нартевельдт (Henry Harteveldt).

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен положить конец сближению между США и Кубой, если Гавана не согласиться «заключить более выгодную сделку для кубинского народа, кубино-американского народа и США в целом».