Москва, 2 декабря, 2016, 08:57 — ИА Регнум. На рынке нефти царит позитив, спровоцированный решением ОПЕК об ограничении добычи. Котировки марки Brent на этом фоне движутся к октябрьскому максимуму, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ptra Нефть

«В целом такие соглашения должны способствовать сокращению дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке. Если соглашения будут выполняться, а страны, не входящие в картель, пойдут на аналогичный шаг, это может способствовать тому, что нефть стабилизируется в более высоком диапазоне 50−60 долларов за баррель», — считает Рогова.

«Хотя сегодня, 2 декабря, после выхода данных по числу работающих буровых установок в США, при условии, что показатель продолжит рост, все же может начаться коррекция на фоне фиксации прибыли», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 2 декабря в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упали на 0,65%, до $50,73 за баррель. На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 1,06%, до $53,37 за баррель.