Новосибирск, 2 декабря, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что основные претензии городских властей по уборке снега сводятся к работе управляющих компаний.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«Беда в том, что снегопады непрерывны. Если мы научились отмобилизовывать наши дорожные подразделения, то в управляющих компания инерционные механизмы очень высокие», — цитирует «Тайга.инфо» Локтя, который сегодня, 2 декабря, на сессии горсовета прокомментировал уборку улиц.

Глава Новосибирска поручил департаменту энергетики и ЖКХ применять строгие меры к управляющим организациям, не справляющимся с очисткой дворов. Он согласился с депутатами, что необходимо увеличить затраты на покупку новой дорожной техники, и сказал, что даст соответствующее поручение.

По данным градоначальника, ночью на территории города Новосибирска работают 300 единиц техники, днем — 260. Несмотря на это, новосибирцы жалуются на неочищенные дворы и автомобильные дороги.

А недавно заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Титаренко раскритиковал мэрию за закупленную снегоуборочную технику.

«Там был недокомплект, либо ножи не того диаметра, либо оборудование, предназначающееся не для зимней уборки, а для летней… Я считаю, что мэрия должна настаивать на возмещении ущерба, а это — ущерб, если техника не стоит на тех улицах, на тех тротуарах, которые должны убираться», — приводят «НГС.Новости» слова Игоря Титаренко.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии информацию о несоответствие техники подтверждает, отмечая, что город закупил по тендеру пять многофункциональных комбинированных машин МКМ 1904 на общую сумму 19,3 млн рублей. Из них поставлено пока только три, полностью отвечает заявленным в аукционе характеристикам только одна. Власти говорят, что пока не перевели деньги за машины и направили поставщику рекламации по выявленным недостаткам, а также выставили штрафные санкции за срыв срока поставки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 9 часов по местному времени 2 декабря загруженность новосибирских городских дорог составляла 9 баллов. Было зафиксировано больше десятка ДТП.

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