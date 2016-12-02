Москва, 2 декабря, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Рубль демонстрировал 1 декабря неоднозначную динамику. Котировки пары USD/RUB на фоне позитивной динамики нефти снижались до отметки 63,46. Дополнительным фактором поддержки также выступали и данные по индексу деловой активности в промышленном секторе РФ, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Показатель вырос до максимального уровня с 2011 года 53,6.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако ожидания повышения ставки ФРС США, которые только усилились после выхода позитивного отчета по индексу деловой активности в промышленном секторе США, а также довольно высокий градус геополитической напряженности оказали на российскую валюту давление, и котировки пары USD/RUB вернулись к отметке 63,90», — пояснила Рогова.

«Если сегодня, 2 декабря, выйдет сильный отчет по рынку труда, а нефть все же начнет коррекцию, рубль продолжит снижение к доллару, возвращаясь к отметке 65,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2 декабря Центробанк РФ понизил курс евро и повысил курс доллара. Евро установлен на отметке 67,6162 рубля, он опустился на 1,7255 рубля. Доллар США вырос к рублю на 1,5575 копейки — до 63,6807 рубля. Цена на нефть марки Brent с снизилась на 1,06%, до $53,37 за баррель.