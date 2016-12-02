Москва, 2 декабря, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утвержден перечень продукции для оказания господдержки организациям, занимающимся первичной и промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции, сообщается на сайте правительства РФ.

Ян Брейгель Младший. Сельская дорога с мельницей

В перечень, в частности, включены: мясо и мясо птицы, мясные пищевые продукты; переработанные и консервированные фрукты и овощи; животные и растительные масла и жиры; молоко и молочная продукция; продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и крахмалопродукты; хлебобулочные и мучные кондитерские изделия; прочие пищевые продукты; готовые корма для сельскохозяйственных животных; напитки; красящие вещества растительного и животного происхождения, аминосоединения, глицерин, эфирные масла, пищевые желатины; лизин, глутаминовая кислота и их соли.

Перечень содержит наименование продукции и её код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034−2014 (ОКПД2).

Утверждение перечня позволит оказывать государственную поддержку кредитования в сфере развития сельского хозяйства, будет способствовать повышению доступности кредитных ресурсов для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся первичной и (или) последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйственной продукции.