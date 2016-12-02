Вена, 2 декабря, 2016, 08:36 — ИА Регнум. В Австрии кандидат в президенты Норберт Хофер в интервью агентству ANA заявил о необходимости признать итоги референдума в Крыму и закрыть вопрос о принадлежности полуострова России.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

«В марте 2014 года референдум в Крыму показал, принадлежность к какой стране чувствуют люди», — сказал Хофер. Он пояснил, что этот вопрос также следует рассматривать в историческом контексте.

«Волю проголосовавших следует признать», — сказал политик. Также он призвал выстроить отношения и с Москвой, и с Вашингтоном. Кроме того, Вена могла бы стать между США и РФ посредником, например, предложив провести саммит в Австрии, считает Хофер.

Соперник Хофера бывший лидер партии «Зеленые» Александр Ван дер Беллен заявил, что Крым не следует признавать российским. Однако, к политическому взаимопониманию между Москвой и Киевом по вопросу Крыма он призвал.

Напомним, 4 декабря состоится второй тур президентских выборов в Австрии — в первом победил Ван дер Беллен. В мае состоялось первое голосование, однако его итоги были отменены Конституционным судом страны из-за нарушений в подсчете голосов. По мнению экспертов, Хофер имеет шансы на победу.