Омск, 2 декабря, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Подготовка к Новому году в Омске продолжается. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, глава города Вячеслав Двораковский утвердил концепцию праздничного новогоднего оформления.

Скриншот с сайта admomsk.ru Концепция праздничного художественного оформления Омска к Новому году — 2017 и Рождеству

Документ разработали специалисты департамента имущественных отношений. Предполагается, что хозяйствующие субъекты возьмут его на вооружение при оформлении своих зданий, прилегающих территорий, сувенирной продукции.

Центральным элементом новогоднего логотипа стали три заснеженные ели — традиционный символ новогодних и рождественских праздников. Основная цветовая палитра варьируется от голубовато-сиреневого до насыщенного синего цвета.

«Всем хозяйствующим субъектам Омска рекомендуется использовать указанную концепцию при разработке праздничного новогоднего оформления фасадов, торговых витрин, прилегающих территорий, тематической продукции и т. п.», — говорится в сообщении мэрии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в администрациях округов уже начали проходить совещания по новогоднему оформлению города.

Также известно, что только на выполнение работ по монтажу иллюминации главной новогодней елки Омска планируют потратить 1,2 млн рублей.