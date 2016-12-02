Москва, 2 декабря, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Торги по нефти 1 декабря завершились в плюсе. По итогам дня баррель Brent подорожал на 4,5% до $53,66 против сессионного максимума $54,50. С начала года цена восстановилась на 44,5%.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

1 декабря нефтяное ралли продолжилось. Рынок позитивно воспринял решение ОПЕК сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. Сейчас покупателям осталось пережить сегодняшнюю публикацию отчёта по американскому рынку труда (NFP — Non-Farm Payrolls) и можно закрепляться выше зоны $54,00-$54,50.

Закрепление цены за этой зоной сопротивления откроет покупателям дорогу к $68,90 руб. Если уровень $68,90 для многих сейчас выглядит неубедительным, то тест $63,13 можно будет увидеть к середине января 2017 года.

Если рост нефтяных котировок продолжится после выхода NFP, то моя цель по Brent к закрытию торгов в Европе — $55,50.