Москва, 2 декабря, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 1 декабря закрылись снижением по доллару США и ростом по единой валюте. Курс доллар/рубль снизился на 0,24% до 63,98 руб., евро/рубль вырос на 0,20%, до 68,13 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

После встречи ОПЕК нефтяное ралли продолжилось. Рынок позитивно воспринял решение картеля сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. В первые минуты торгов курс доллара в моменте повышался до 64,81 руб. и опускался до 63,49 руб. Когда рынок успокоился, рублёвые пары перешли в боковое движение. Пара доллар/рубль до закрытия сессии торговалась на уровне 63,85 руб., евро/рубль — на 67,87 руб.

В тоже время котировки нефти марки Brent на торгах в Нью-Йорке повышались до $54,50. Из-за отсутствия укрепления рубля и роста нефтяных цен рублевая стоимость барреля Brent подскакивала до 3533 рублей. Возможно, рост курса рубля был сдержан компаниями и банками, которые покупали валюту для выплаты внешнего долга в декабре.

В Азии нефть торгуется в небольшом минусе. В зоне $54,00/54,50 покупатели встретили отпор. В центре внимания участников рынка отчёт по рынку труда в США (NFP — Non-Farm Payrolls). Сильные данные вызовут укрепление американского доллара и ограничат рост нефтяных цен. В результате перед выходными по нефти начнётся фиксация прибыли, что негативно скажется на российской валюте. В этом случае рубль против доллара может отступить к уровню 64,45 руб.

Если показатель NFP окажется ниже прогноза и предыдущие значения за два месяца будут пересмотрены в сторону снижения, то рост нефтяных котировок продолжится до $55,50. При таком развитии событий рублю открывается дорога к уровню 63,20 руб.