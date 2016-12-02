Новосибирск, 2 декабря, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Новосибирская Госавтоинспекция проверила подвижной состав Горэлектротранспорта». В итоге, в последний день осени была запрещена эксплуатация 33 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Причиной стали неисправности тормозной системы и рулевого управления. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, всего за день было осмотрено 96 транспортных средств, выпускаемых на линию в организациях Заельцовского, Ленинского, Кировского, Левобережного депо города Новосибирска. По результатам проверки, составлено 62 административных материала на водителей. Запрещена эксплуатация 33 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.

Gibdd.ru/r/54 Ежедневно новосибирцев перевозят более двухсот троллейбусов и около ста трамваев

«В период проверки автоинспекторы выявляют нарушения правил дорожного движения водителями пассажирского электротранспорта, проверяют техническое состояние транспортных средств, режим труда и отдыха водителей, наличие необходимой путевой документации», — пояснили в ГИБДД.

В Новосибирске работает два трамвайных и четыре троллейбусных депо. Ежедневно пассажиров перевозят более двухсот троллейбусов и около ста трамваев.

За 10 месяцев 2016 года с участием электротранспорта произошло 43 ДТП, из них по вине водителей горэлектротранспорта — 11 ДТП. Погибли четыре человека, 40 получили травмы. За аналогичный период прошлого года произошло 44 ДТП с участием электротранспорта, по вине водителей ГЭТ — шесть ДТП. Погибли два человека, 44 травмированы.

Госавтоинспекция Новосибирска проводит как внеплановые, так и плановые проверки общественного транспорта города.

Отметим, что еще весной депутаты горсовета Новосибирска предлагали повысить стоимость проезда в троллейбусах и трамваях, аргументировав это тем, что при нынешнем тарифе невозможно обновлять подвижной состав, а износ парка «Горэлектротранспорта» уже достиг 80%. Разговоры о повышении платы за проезд, естественно, привели к возмущениям и спорам. Тогда власти пообещали не поднимать стоимость в 2016 году. Недавно же сами власти заговорили о необходимости поднять цены на билеты в общественном транспорте.

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Но и на этот раз инициатива не прошла. Повышение запланировали на начало 2017 года.

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