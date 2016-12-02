В Новосибирске ГИБДД запретила 33 троллейбусам и трамваям возить пассажиров
Новосибирск, 2 декабря, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Новосибирская Госавтоинспекция проверила подвижной состав Горэлектротранспорта». В итоге, в последний день осени была запрещена эксплуатация 33 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Причиной стали неисправности тормозной системы и рулевого управления. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, всего за день было осмотрено 96 транспортных средств, выпускаемых на линию в организациях Заельцовского, Ленинского, Кировского, Левобережного депо города Новосибирска. По результатам проверки, составлено 62 административных материала на водителей. Запрещена эксплуатация 33 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.
«В период проверки автоинспекторы выявляют нарушения правил дорожного движения водителями пассажирского электротранспорта, проверяют техническое состояние транспортных средств, режим труда и отдыха водителей, наличие необходимой путевой документации», — пояснили в ГИБДД.
В Новосибирске работает два трамвайных и четыре троллейбусных депо. Ежедневно пассажиров перевозят более двухсот троллейбусов и около ста трамваев.
За 10 месяцев 2016 года с участием электротранспорта произошло 43 ДТП, из них по вине водителей горэлектротранспорта — 11 ДТП. Погибли четыре человека, 40 получили травмы. За аналогичный период прошлого года произошло 44 ДТП с участием электротранспорта, по вине водителей ГЭТ — шесть ДТП. Погибли два человека, 44 травмированы.
Госавтоинспекция Новосибирска проводит как внеплановые, так и плановые проверки общественного транспорта города.
Отметим, что еще весной депутаты горсовета Новосибирска предлагали повысить стоимость проезда в троллейбусах и трамваях, аргументировав это тем, что при нынешнем тарифе невозможно обновлять подвижной состав, а износ парка «Горэлектротранспорта» уже достиг 80%. Разговоры о повышении платы за проезд, естественно, привели к возмущениям и спорам. Тогда власти пообещали не поднимать стоимость в 2016 году. Недавно же сами власти заговорили о необходимости поднять цены на билеты в общественном транспорте.
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Но и на этот раз инициатива не прошла. Повышение запланировали на начало 2017 года.
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