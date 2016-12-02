Вашингтон, 2 декабря, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Информация о том, что бывший генерал США Джеймс Мэттис может занять пост главы Пентагона, соответствует действительности. Об этом, как передает RT, сообщил избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Цинциннати.

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«Мы собираемся назначить Бешеного Пса Мэттиса министром обороны, — заявил Трамп. — Но мы об этом не объявим до понедельника, поэтому никому не говорите».

Отметим, что Бешеный Пёс Мэттис — это прозвище Мэттиса, который в 2013 году покинул пост главы Центрального командования Вооруженных сил США.

1 декабря представитель переходной администрации Дональда Трампа Джейсон Миллер в своём микроблоге в Twitter сообщил, что миллиардер Дональд Трамп, победивший 8 ноября на президентских выборах в США, на данный момент не определился с кандидатурой будущего главы Пентагона.

«Решение относительно министра обороны ещё не принято», — написал Миллер, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о выборе на этот пост кандидатуры Джеймса Мэттиса.

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