Санкт-Петербург, 2 декабря, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Ночной пожар на Васильевском острове Санкт-Петербурга пожарные тушили по повышенному номеру. У дома 34 по набережной Макарова больше часа горел прогулочный двухпалубный теплоход «Москва-178».

Spbkater.ru Теплоход «Москва-178»

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании на теплоходе поступило в 05:20 на телефон «01».

На пассажирском судне, размером 40×6 метров, горели надстройки на площади 70 кв. метров.

В 05:27 ранг пожара был повышен до № 1-Бис, в 05:55 пожар был локализован, а в 06:40 — полностью ликвидирован. С огнем боролись 7 единиц техники и 29 человек личного состава МЧС.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Добавим, что «Москва-178» — самый вместительный двухпалубный теплоход в Санкт-Петербурге. На нем помещается до 120 человек. Во время навигации теплоход курсирует по маршруту Нева, Малая Невка, Большая Невка, Фонтанка, Мойка, Зимняя канавка, Крюков Канал.