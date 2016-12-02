Вашингтон, 2 декабря, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Фрагмент записи выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием был по ошибке показан в США на канале C-SPAN, который специализируется на правительственных трансляциях.

C-span.org Трансляция

30-минутная запись с российским президентом была показана до начала трансляции митинга в штате Огайо, на котором выступил избранный глава государства Дональд Трамп. Как правило, в таких случаях на экране виден только титр «Программа скоро начнется».

Общественно-политическая сеть C-SPAN, созданная в 1979 году, традиционно передает в прямом эфире выступления президента США, конгрессменов и высокопоставленных чиновников. Кроме того, канал освещает деятельность правительств Великобритании, Австралии и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря президент России Владимир Путин выступил в Кремле с ежегодным Посланием Федеральному собранию. В своем выступлении он уделил внимание социальным обязательствам государства.