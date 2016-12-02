Горно-Алтайск, 2 декабря, 2016, 07:50 — ИА Регнум. «Я очень горд, что президент России Владимир Путин в своем послании особо подчеркнул необходимость разработки программ сбережения уникальных природных символов России и наряду с Волгой и Байкалом включил в список символов наше Телецкое озеро», — написал в своем блоге глава Республики Алтай Александр Бердников, комментируя последние Путина Федеральному Собранию.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Телецкое озеро

«Когда 2017 год объявили Годом экологии в России, нас, жителей Республики Алтай, это очень порадовало — это означало, что экологии будет уделяться особое внимание, а Горный Алтай и экология — понятия нераздельные, — отметил глава региона. — Наш регион — уникальный, 26% территории занимают особо охраняемые природные территории — заповедники, заказники, национальные и природные парки, по этому показателю мы находимся на первом месте в России. На территории республики расположены пять объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: плато Укок, гора Белуха, Телецкое озеро, Алтайский и Катунский заповедники. Мы неизменно занимаем самые высокие места в разных экологических рейтингах».

С каждым годом все больше туристов стремятся своими глазами увидеть природные красоты Алтая, а это означает возрастание антропогенной нагрузки, и далеко не всегда эту нагрузку мы можем компенсировать своими силами, поэтому любая помощь в данном вопросе нам очень и очень нужна, отметил Бердников. «Я очень горд, что президент России Владимир Путин в своем послании особо подчеркнул необходимость разработки программ сбережения уникальных природных символов России и наряду с Волгой и Байкалом включил в список символов наше Телецкое озеро. Конечно же, наша жемчужина — Телецкое озеро этого достойно, — считает глава. — Это красивейший водоем, покоряющий сердца многочисленных путешественников, а кроме того, по запасам чистой пресной воды на территории России Телецкое озеро уступает только Байкалу. Конечно, этот уникальный природный объект необходимо сохранить для будущих поколений. Но сегодня у озера есть проблемы — и это общие проблемы для всех уникальных природных объектов на территории республики. Один берег Телецкого озера относится к территории Алтайского природного заповедника, другой берег не является особо охраняемой природной территорией. С каждым годом все больше туристов стремится побывать на озере, все больше катеров бороздит его поверхность. Неизбежно растет количество мусора вдоль его берегов, все больше топлива попадает в его воды. Да, озеро все еще чистое, но с каждым годом нужно все больше усилий, чтобы сохранить его высокие экологические стандарты».

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Нагрузка на Телецкое озеро возрастает

«Поэтому я являюсь горячим сторонником законодательного введения рекреационного или экологического сбора для посетителей уникальных природных объектов, — продолжает Бердников. — Эта мера, безусловно, поможет их сохранению и защите. Собранные средства можно будет направить на содержание и обустройство мест отдыха туристов, на уборку мусора, на реабилитацию территории, страдающей от повышенной антропогенной нагрузки. Мы сегодня очень много делаем для того, чтобы не утратить наши экологические стандарты. На это направлена, например, программа газификации территории республики, развитие солнечной, экологически чистой энергогенерации, открытие экологически чистых производств, развитие в качестве ведущей отрасли экономики оздоровительного и «зеленого» туризма, сельского хозяйства, производство экологической, «органической» продукции сельского хозяйства, питьевой воды. И мы будем рады любой поддержке наших усилий по развитию именно «зеленой» экономики, по созданию системы управления отходами, по регулированию антропогенного давления на рекреационные ресурсы. Только общими усилиями мы сможем сохранить наше уникальное природное богатство».

Справка ИА REGNUM

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай. Одна из самых популярных достопримечательностей Сибири. Протяженность более 77 км, средняя ширина — 2,9 км, максимальная ширина — 5,2 км. Площадь — 223 кв. км, средняя глубина — 174 м, максимальная — 325 м. В озере содержится 40 куб. км отличной пресной воды. Отдавая свои воды реке Бие, озеро в значительной мере обеспечивает питание Оби.