Москва, 2 декабря, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Порядок проведения аукциона на право пользования участком недр, включающим золоторудное месторождение Сухой Лог в Иркутской области, утверждено правительством. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства 2 декабря.

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«Провести в 2017 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение Сухой Лог, расположенным на территории Иркутской области, для разведки и добычи золота и серебра», — говорится в распоряжении от 30 ноября.

Утверждение регламента работы аукциона и его организация возложена на Роснедра. Участок, на котором предполагается добыча золота и серебра, имеет площадь 7,94 кв. км.

Его стартовая стоимость оценивается в 8,55 млрд рублей. Согласно прогнозам, запасы золота категорий В, С1 и С2 на месторождении достигают 1,953 тонн, запасы серебра — 1,541 тонны. Доля запасов месторождения в общем золотом запасе страны составляет 28%.