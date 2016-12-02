Новосибирск, 2 декабря, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Кемеровской области Руслана Лещука. Он обвиняется в убийстве помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области и краже имущества потерпевшей (ч. 1 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, дело теперь будет рассматривать Железнодорожный районный суд Новосибирска.

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По версии следствия, в середине июня 2016 года ранее судимый за убийство Руслан Лещук пришел в гости к помощнику депутата новосибирского областного парламента Евгения Смышляева Инне Антонниковой. Между ними на почве ревности произошла ссора. В гневе Лещук накинулся на потерпевшую, повалил ее на пол и руками задушил. После чего похитил из квартиры два мобильных телефона, драгоценные цепочку и кулон, женскую сумку, в которой находились деньги и банковские карты. Один из телефонов он выкинул, второй телефон и кулон оставил при себе, цепочку сдал в ломбард. Опасаясь своего задержания, Лещук на попутных автомобилях поехал в Нижний Новгород, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что 20 июня в Новосибирске в собственной квартире было обнаружено тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась помощница депутата Законодательного собрания Новосибирской области Инна Антонникова.