Вашингтон, 2 декабря, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Два военных судна США — десантный корабль Wasp и десантный транспорт-док Whidbey Island — прошли Суэцкий канал и вошли в Средиземное море. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила пресс-служба ВМС США.

Korabli.eu USS «Wasp»

«Проход через канал и выход в Средиземное море стало важным событием для 4000 моряков и морских пехотинцев амфибийно-десантной группы «Wasp», поскольку они подходят к заключительному этапу своей 6-месячной командировки», — говорится в сообщении.

Командующий Wasp, капитан Байрон Огден отмечает, что военнослужащие США будут «поддерживать операции по обеспечению безопасности в Средиземном море».

«Этот морской путь имеет жизненно важное значение для нашей глобальной экономики, и он остается безопасным благодаря прочным взаимоотношениям между флотами», — добавил офицер ВМС США.

Подробностей о целях и задачах кораблей в сообщении пресс-службы не приводится, оба судна пробудут в Средиземном море около 3-х месяцев.