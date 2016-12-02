Токио, 2 декабря, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Военный бюджет Японии может достигнуть рекордного показателя приблизительно в 5,1 трлн йен ($44,64 млрд), сообщает 2 декабря Kyodo со ссылкой на источник в правительстве страны.

Японский милитаризм

В рамках пятилетней оборонной программы, правительство Японии считает, что средний годовой рост расходов на оборону составит 0,8%. В связи с политикой Китая в Восточно-Китайском море власти Японии предпримут меры по усилению обороны на отдаленных островах, включая остров Окинава.

Планируется расширить возможности перехвата баллистических ракет из Северной Кореи, повысить уровень кибербезопасности и безопасности космического пространства.

Напомним, увеличение военного бюджета Японии происходит пятый год подряд. В 2012 военный бюджет составил 4,71 трлн йен ($41,22 млрд), а в 2016 году он впервые превысил 5 трлн йен ($43,75 млрд) и достиг уровня в 5,05 трлн йен ($44,19 млрд).