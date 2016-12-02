Якутск, 2 декабря, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Не всё озвученное президентом РФ в Послании Федеральному собранию удастся осуществить, считают в Якутии. В частности, кандидату экономических наук, директору ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрию Данилову не кажутся выполнимыми прогнозы главы государства по уровню инфляции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«4% инфляции — это нереально. Даже в этом году трудно будет удержаться в рамках 6%. Тем более что остался декабрь, когда она обычно выше», — подчеркнул эксперт. Он считает, что уменьшение темпов роста цен достигнуто в основном за счёт снижения покупательной способности жителей России, которые вынуждены переходить на более дешёвую и некачественную продукцию.

Подпортит инфляционную статистику, по мнению Юрия Данилова, и сфера ЖКХ, так как в 2017 году будут расти цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

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«Насчёт большей самостоятельности регионов тоже сомнительно, просто трансферты из федерального бюджета вряд ли возрастут в 2017 году», — также пояснил эксперт. Он считает, что в экономике Россия по-прежнему надеется на цену нефти, которая в последние дни опять преодолела барьер в 50 долларов за баррель.

«Поживём — увидим», — подытожил кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, в Послании Федеральному Собранию 1 декабря президент РФ Владимир Путин предложил стимулировать регионы развивать сельскохозяйственный сектор экономики, предоставив регионам РФ большую свободу распределения средств федерального бюджета. Глава государства также обещал, что инфляция в России в 2017 году составит 4%, а по итогам 2016-го не превысит 6%.

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