Якутск, 2 декабря, 2016, 07:23 — ИА Регнум. В Якутии поддержали инициативу освободить людей с доходами ниже прожиточного минимума от подоходного налога. Но надо пойти дальше и в принципе ввести дифференцированную систему взимания сборов в бюджет с зарплат жителей России, считает кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Леандро Бассано. Богач и нищий

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«Дифференцированный налог с дохода давно назревшая идея, так как люди, имеющие доход ниже прожиточного минимума, вынуждены выживать, — сказал эксперт корреспонденту ИА REGNUM. — А высокооплачиваемые чиновники, менеджмент госкорпораций и так далее получают сверхдоходы, платят те же 13% и роскошно живут на фоне беднеющего населения».

Вместе с тем Юрий Данилов обратил внимание на то, что поскольку НДФЛ является одним из основных бюджетообразующих налогов, у бедных субъектов РФ несколько снизится поступление этой части, поэтому стоит компенсировать потери за счёт повышения налогов для богатой части их населения.

Напомним, в правительстве обсуждают возможность освободить от подоходного налога россиян, получающих зарплату на уровне прожиточного минимума. Инициатива рассматривается в рамках программы борьбы с бедностью, и сейчас просчитывается, приводили «Ведомости» слова вице-премьера правительства Ольги Голодец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Данилов высказывал опасения, что жители России, имеющие высокие доходы, если с них попытаются взимать больше налогов, могут начать скрывать размер своих доходов. Тем не менее, устанавливать планку увеличения налога надо, и на уровне 100 тысяч рублей, высказывал мнение эксперт.