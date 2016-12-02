Новосибирск, 2 декабря, 2016, 06:27 — ИА Регнум. Специалисты департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска заявили, что провели контрольный осмотр придомовых территорий и многоквартирных домов, очищенных от снега, наледи и сосулек. По их словам, на 1 декабря в городе было очищено более 2/3 дворовых территорий.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск завалило снегом

Так, в мэрии ИА REGNUM сообщили, что с 28 по 30 ноября сотрудники инспекции осмотрели 506 многоквартирных домов, выявлены нарушения на 184 домах (что составляет 36% от общего количества) по неубранной придомовой территории, колейности на проезжей части, на 59 домах (12%) — по наличию снежных навесов, наледи, сосулек.

Стоит отметить, что в Новосибирске более 9,5 тысяч многоквартирных домов, а дворников, привлеченных для уборки придомовых территорий, — более, 27 тыс.

«Ноябрь «порадовал» обилием осадков. Управляющие организации перестроили свою работу — после получения сигналов «шторм», «снег» оперативно отрабатывают в рамках утвержденных регламентов. В течение трех суток управляющие компании должны максимально выполнить работы по уборке дворовых территорий», — сказал заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Сергей Елисеев.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, не все управляющие компании города оперативно реагируют на сигнал «снег». Так, в Затулинском жилмассиве Кировского района к уборке внутридомовых дорог приступили только сегодня утром, 2 декабря. Всю неделю жильцы домов по улице Зорге пробирались сквозь снежные заносы.

Не лучше ситуация и в других районах Новосибирска. Жители Октябрьского района жалуются на нечищеные дороги и тротуары. Центральный и Заельцовского районы также попали на фото, которыми делятся новосибирцы в социальных сетях. Правда, и сами горожане порой сами затрудняют уборку дворов и улиц от снега. Автомобили, стоящие на пути снегоуборочной техники, сильно усложняют работу и дворникам и технике.

Впрочем, ничего хорошего нельзя сказать и о дорогах автомобильных — они тоже практически не чистились неделю. А сегодня утром, после очередного снегопада, город встал в многобалльные пробки. На 9 часов по местному времени 2 декабря загруженность дорог составляла 9 баллов. Уже зафиксировано сервисом «Яндекс. Пробки» больше десятка ДТП.

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Новосибирская певица Машани даже выпустила шуточный клип «А у нас снег».

«Эй, кто-нибудь, мы просим, пришлите нам в Сибирь бульдозер! Иначе нас просто заметет, И на карте Сибирь никто не найдет», — поет Машани, у которой, по ее же словам, «наболело».