Вашингтон, 2 декабря, 2016, 05:31 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что его администрация не будет стремиться к свержению режимов и правительств в других странах. Такое заявление он сделал на первой после победы на выборах встрече со своими сторонниками в штате Огайо.

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«Мы не будем свергать режимы и правительства. Помните, $6 трлн на Ближнем Востоке? Наша цель — стабильность, а не хаос. Потому что мы хотим восстановить нашу страну — пора!» — приводит слова Дональда Трампа телеканал RT.

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Будущий глава Белого дома также подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что на должность нового главы Пентагона утверждена кандидатура 66-летнего генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса, передаёт Associated Press.

«Мы собираемся назначить Бешеного Пса Мэттиса министром обороны. Но мы об этом не объявим до понедельника, поэтому никому не говорите», — сообщил Дональд Трамп.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее в ходе президентской кампании Дональд Трамп уже заявлял, что Вашингтон «тратит $6 трлн на войны на Ближнем Востоке, в то время как страна оказывается в полной разрухе».

В то же время в ноябре сообщалось, что будущий президент США намерен увеличить численность сухопутных войск, боевой состав флота и количество боевых самолётов на оснащении ВВС США. Группировки американских войск предполагается усилить на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии.