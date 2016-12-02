Бангкок, 2 декабря, 2016, 05:29 — ИА Регнум. В Таиланде официально взошел на трон новый король, Его Величество Маха Вачиралонгкорн Бодидрадебайаваранкун, он же — Рама Х, сообщает South China Morning Post 2 декабря.

Bangkokpost.com Маха Вачиралонгкорн Бодидрадебайаваранкун

Наследный принц принял приглашение парламента страны, сделанное 29 ноября, вчера состоялась церемония коронации нового монарха.

Король Таиланда Пумпион Адулъядет скончался 13 октября в возрасте 88 лет. Его сыну, Махе Вачиралонгкорну, 64 года, он успел трижды неудачно жениться, и известен своей «экстравагантной» манерой одеваться. Впрочем, коронация прошла по всем канонам, новый монарх вел себя достойно высшего государственного титула.