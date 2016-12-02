Кызыл, 2 декабря, 2016, 05:54 — ИА Регнум. В Туве активно обсуждают случившуюся накануне аварию космического корабля «Прогресс», который на 382-й секунде полета прекратил «общение» с Центром управления и взорвался на высоте около 190 км над территорией республики. Как утверждает «Роскосмос», большинство фрагментов космического корабля сгорели в плотных слоях атмосферы.

Роскосмос «Прогресс» перед запуском

Первоначально сообщалось, что авария произошла над территорией Республики Алтай, однако впоследствии эта информация не подтвердилась, зато из Тувы стали приходить сообщения с пересказом рассказов очевидцев и видеозаписями падения обломков ракеты.

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По словам очевидцев, вспышки в небе наблюдались в окрестностях столицы Тувы — города Кызыла, и в селе Иштии-Хем, отмечает «Российская газета». Кроме того, в интернете появилось видео с одной из камер наблюдения в Кызыле, где, предположительно, запечатлен момент падения обломков космического корабля. В ролике видны ярко освещенные движущиеся по небу объекты.

«Наконец-то в Туву пришел прогресс», — шутят в соцсетях.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол в интервью «Интерфаксу» сообщил, что жители Сут-Хольского и Дхун-Хемчинского районов накануне наблюдали падение «Прогресса»: они видели яркую вспышку и слышали грохот. «Будем надеяться, что негативных последствий нам не принесет это происшествие. Буду держать связь с «Роскосмосом». Муниципалитетам необходимо проверить ситуацию на своих территориях», — сказал он.

По официальным данным, обломки «Прогресса» упали в 60−80 километрах западнее Кызыла.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2011 году уже происходила аналогичная авария. 24 августа с космодрома «Байконур» к Международной космической станции отправилась ракета-носитель «Союз-У» с грузовым космическим кораблем «Прогресс М-12М». Вскоре после старта в двигательной установке третьей ступени возникли неполадки и она отключилась. Обломки грузовика и третьей ступени упали на Алтае.

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В Республике Алтай это происшествие вызвало большой резонанс, поскольку коренные жители убеждены в том, что подвергаются негативному воздействию гептила, который попадает в окружающую среду вместе с частями ракет, падающими на территорию региона во время запусков. На Алтае на протяжении десятков лет расположен район падения отработанных ступеней ракет №327. Он охватывает центральные части хребтов Иолго, Сумультинский, Алтынту и верховья рек Уймень, Пыжа, Большая и Малая Сумульта. Район имеет форму эллипса 70 на 40 км, площадь 2 198 кв. км. Используется с 1970 года. За прошедшие десятилетия в безлюдных местах Алтая скопилось несколько тысяч тонн космического мусора. Тезис о гептиловом загрязнении окружающей среды является достаточно важным в современном мировоззрении некоторых коренных народов Горного Алтая.

Власти и наука утверждают, что доказательств гептилового загрязнения нет. Роспотребнадзор регулярно проводит мониторинг воды, дикоросов и почвы на наличие следов этого топлива и солей тяжелых металлов. По заявлению ведомства, следов вредных веществ не обнаружено.