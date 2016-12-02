Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2016, 03:26 — ИА Регнум. Фондовый рынок США и цена на нефть продолжают расти четвертую неделю после избрания Дональда Трампа новым президентом США, сообщает Associated Press 2 декабря.

ИА Красная Весна Нефтяные скважины.

Промышленный индекс Dow Jones на закрытии торгов обновил исторический максимум и закрылся на уровне 19 191,9 пункта. Небольшое падение курса акций компаний Facebook и Oracle было компенсировано ростом производящих и добывающих компаний. Однако на этот раз «промышленный» индекс не был поддержан другими рынками — индекс Standard & The Poor снизился на 7,7 пункта (-0,4%), до 2191,0. «Композитный» Nasdaq упал на 72,6 пункта (-1,4%), до 5251,1.

Тем не менее большинство крупных банков, а также нефтяных компаний продолжают рост — «хорошими новостями» для инвесторов стали соглашение команды Трампа с рядом производящих компаний о возвращении производств из Мексики в США, а также решение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти.

Так, акции Goldman Sachs подскочили на $7,3 (3,3%), до $ 226,6, акции JPMorgan Chase — $1,6 (2,0%), до $81,8. Goldman торгуется на самой высокой цене с декабря 2007 года.

Цены на нефть также выросли и достигли самого высокого уровня с середины октября. Марка Benchmark на торгах в Нью-Йорке выросла на $1,6 (3,3%), закрывшись на уровне $51,0 за баррель. Марка Brent добавила $2,1 (4,1%), поднявшись до $53,9 за баррель на торгах в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, рост основных фондовых рынков США не прекращается после выборов 8 ноября, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Индекс Dow Jones в ноябре «пробил» столетний максимум в 19 000 пунктов и продолжает расти. На настроения инвесторов положительно влияют обещания Трампа о смягчении налогообложения и регулирования для корпораций, планы государственных вложений в инфраструктуру и поддержку добывающей промышленности.

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