Рим, 2 декабря, 2016, 01:07 — ИА Регнум.



США

«Мы понимаем, что восстановление сотрудничества по всем направлениям между Россией и США является сложной задачей, и что для преодоления разрушительных последствий антироссийской политики администрации Обамы следует предпринять серьезные усилия с обеих сторон», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 декабря в интервью газете Il Corriere della Sera.

Министр находится в Риме для участия в международной конференции «Средиземноморские диалоги». «Мы исходим из предположения, что в современном мире защита стратегической стабильности и безопасности, а также эффективные решения ключевых проблем современности во многом зависят от наших двух стран», — подчеркнул Лавров.

В ходе беседы с итальянским журналистом глава МИД России отверг обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американское голосование.

«Граждане США помогли Дональду Трампу стать президентом путем голосования 8 ноября. Как неоднократно заявлял президент Путин, мы никогда не пытались повлиять на ход избирательной кампании, потому что мы считаем, что это внутреннее дело Соединенных Штатов. Если кто-то пытался помешать, то эти люди являются союзниками американцев». Лавров посоветовал европейцам почитать то, что говорили и писали о Трампе многие европейские лидеры перед голосованием. Что же касается «русских хакеров» и других обвинений в адрес России, «они уже навевают скуку», — заявил Лавров. «Авторы таких заявлений накануне голосования спровоцировали русофобскую паранойю в США, теперь же они закрылись в полной тишине. Ни одно из объявленных доказательств вмешательства в избирательный процесс никогда не было представлено ни американскому сообществу, ни миру. Это подтверждает, что вся эта история происходит из мира сказок и была создана ради недальновидных политических целей».

Также Лавров выразил надежду, что с Дональдом Трампом может открыться новый диалог между Россией и США.

«Мы надеемся, что новая администрация не захочет повторять ошибки, совершенные последней администрацией, которая намеренно разрушила российско-американские отношения. Конечно, мы приветствовали готовность к сотрудничеству между нашими двумя странами, которую продемонстрировал Трамп во время избирательной кампании». […] «14 ноября президент Путин и избранный президент США провели свой первый телефонный разговор, в течение которого была подтверждена готовность работать вместе, чтобы урегулировать кризисную ситуацию, в которой сегодня оказываются наши отношения, а также решать актуальные международные проблемы, включая борьбу с террористической угрозой».

В вопросе о Сирии Лавров говорил о политическом и дипломатическом решении.

«В ходе операций воздушных сил России в Сирии, проведенных по официальной просьбе законного правительства государства — члена ООН, нам удалось нанести серьезный удар по терроризму, который пустил прочные корни в стране, также благодаря массивным подкреплениям из зарубежных стран. Тем не менее мы всегда были убеждены, что не представляется возможным разрубить сирийский узел только военными средствами. […] Сирийцы автономно, без вмешательства извне, должны договориться о форме государства, о его политической и административной структуре и впоследствии, демократическим путем, решить, кто будет управлять страной. Но в первую очередь необходимо обеспечить мир и безопасность, ликвидировать террористическую вспышку в Сирии» […] Сергей Лавров подчеркнул, что сирийский конфликт может быть решен только самими сирийцами. Поэтому он призвал западных и региональных партнеров отказаться от попыток «геополитической инженерии в области», уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и содействовать главной цели: возвратить к жизни это государство.

На вопрос о том, как обстоит ситуация на Украине, Лавров ответил, что соглашения Минска не соблюдаются.

«К сожалению, мы должны отметить, что ситуация на юго-востоке Украины остается сложной, открытой войны нет, но мира тоже нет. Совершенно очевидно, что никто не заинтересован в том, чтобы заморозить существующую ситуацию. Мы исходим из мер, утвержденных в Минске в феврале 2015 года: альтернативного решения нет». […] «Для этого необходимо, прежде всего, чтобы Киев продемонстрировал четкую политическую волю, и именно этого явно не хватает». […] «Россия заинтересована в урегулировании этого конфликта вблизи своих границ больше, чем кто-либо другой. Мы хотели бы иметь предсказуемого и надежного соседа, с кем можно развивать прагматичное и равноправное сотрудничество во всех областях». […] «Утверждения о присутствии российских тяжелых вооружений на юго-востоке Украины, о выводе которых нас постоянно просят, из области научной фантастики».

В заключение министр иностранных дел России попросил задуматься западных партнеров о том, кто же на самом деле платит за санкции.

«Санкции ЕС, к которым примкнула также и Италия, и ответные меры России оказали негативное влияние на двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. В настоящее время ситуация в этой области является чрезвычайно сложной, и обе страны обеспокоены», — заявил Лавров, говоря об экономическом сотрудничестве Италии и России. «В целом экономика России твердо стоит на ногах, она адаптировалась к ограничениям и низким ценам на нефть. Италия в настоящее время является шестым по величине торговым партнером России, в то время как в течение длительного периода была четвертым. Показательно, что пятое место сейчас занимают США. Вашингтон, промоутер антироссийских норм, не несет расходов. Над этим нашим итальянским партнерам, и в целом странам ЕС, следует задуматься».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная конференция «Средиземноморские диалоги» проходит в столице Италии с 1 по 3 декабря. Темами для обсуждения в рамках конференции стали проблемы миграции, энергетические вопросы, роль ислама и угроза терроризма.