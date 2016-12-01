Вашингтон, 2 декабря, 2016, 00:52 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить на должность министра обороны генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса, передаёт The Washington Post со ссылкой на источники.

Nato.int Джеймс Мэттис

По информации издания, официально о назначении будет объявлено в начале следующей недели. Отмечается, что для утверждения Мэттиса на посту главы Пентагона потребуется изменение законодательства, так как, согласно действующим правилам, кандидат на эту должность должен находиться на службе не менее семи лет. Однако 66-летний Мэттис ушёл в отставку в 2013 году.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января 2017 года. До этого времени избранный президент США занимается формированием переходной администрации, а также подбором сотрудников на другие ключевые посты в государстве.

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