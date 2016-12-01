Лондон, 1 декабря, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Такой вывод газета делает из того, что, по ее данным, «семеро американских сенаторов, входящих в комиссию по разведке (шестеро демократов и примкнувший к ним независимый) намекнули, что следует, наконец, раскрыть информацию о вмешательстве пиратов в президентские выборы в США. С этим призывом они обратились к хозяину Овального кабинета Бараку Обаме».

David Whelan Русский хакер

Корреспондент издания Спенсер Аккерман приводит даже выдержку из письма сенаторов, в котором содержится это предложение и мнение народных избранников о том, что «общественность должна ознакомиться с этими важными данными».

Данные о возможном вмешательстве российских хакеров настолько секретны, что «ни в собственно письме, ни в комментариях к нему сенаторы не называют конкретно никаких разведданных, которые могли бы засвидетельствовать силу воздействия «компьютерных воинов» на выборный процесс».

«Пока же, кроме заявлений самого Трампа о контактах с Россией, никаких доказательств подделки бюллетеней, изменения количества проголосовавших за и против нет», — подчеркивает автор.

Но зато есть, по словам Аккермана, заявление «лидера демократов Сената Гарри Рейда, который в октябре нынешнего года утверждал, что директор ФБР Джеймс Коми обладает взрывоопасной информацией о плотных контактах Трампа и его советников с российским правительством».

Не та ли это информация, на основе которой Коми за неделю до выборов вернулся к изучению дела об электронных письмах Хиллари Клинтон?

«Никто не знает, пойдет ли Обама на рассекречивание информации и согласятся ли спецслужбы на это», — заключает журналист.