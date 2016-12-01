Баку, 1 декабря, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Aрмянская сторона все еще не ответила на предложение о встрече глав МИД в Гамбурге, сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в Баку 1 декабря.

Mfa.am Главы МИД Азербайджана и Армении

«Каждый раз мы заявляем, что проводим переговоры не для имитации переговорного процесса. Мы должны работать во имя достижения мира. Они (армянская сторона — ИА REGNUM ) бегут и от встречи. Тем самым не содействуют мирному процессу», — отметил глава МИД Азербайджана (цитата по «АПА»).

8−9 декабря в Гамбурге состоится заседание совета глав МИД стран — членов ОБСЕ. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ пытаются организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана «на полях» саммита.

По словам азербайджанского министра, поднятие вопроса статуса Нагорного Карабаха на предварительном этапе означает «похоронить мирный процесс».

«В последнее время со стороны Армении звучат неприятные заявления. Эти заявления играют негативную роль в процессе мирного урегулирования. На встречах переговоры ведутся не так. Направление, в котором ведутся переговоры, ни для кого не секрет. В обсуждаемом документе также отмечается, что армянские войска должны быть поэтапно выведены с оккупированных территорий. Вопрос о статусе также обсуждается. Однако поднятие вопроса в связи со статусом Нагорного Карабаха на предварительном этапе означает похоронить мирный процесс. Потому что азербайджанская община должна вернуться в Карабах. Они жители этой местности», — сказал Мамедъяров.

Ранее он заявлял, что азербайджанская сторона дала согласие на встречу в Гамбурге. «Когда я был во Франции, поступило предложение о том, чтобы встреча прошла в формате 2 + 3, то есть две стороны конфликта и министры стран-сопредседателей», — сказал Мамедъяров.

Между тем глава МИД Армении Эдвард Налбандян 1 декабря всего лишь не исключил, что встреча с Мамедъяровым в Гамбурге состоится.

«Я не исключаю этого, но эта встреча еще не утверждена», — отметил руководитель внешнеполитического ведомства Армении.

Ранее о том, что до сих пор не уточнён вопрос о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Гамбурге, заявлял заместитель Налбандяна Шаварш Кочарян.

Он также заявил, что позиция Азербайджана привела к такому этапу, когда невозможно ожидать прогресса в переговорах по Карабахскому конфликту.

«Невозможно ожидать прогресса, до тех пор пока не будут выполнены Венские и Петербургские договоренности, так как нереально ожидать подвижек в переговорном процессе, пока существует угроза возобновления боевых действий, нет доверия между сторонами, пока стреляют, инициируют провокации на линии соприкосновения — эта та реальность, которая была зафиксирована на саммите в Вене после апрельской войны. И в этом направлении в первую очередь нужно вести переговоры, чтобы соглашение о прекращении огня от 1994 года было воплощено в жизнь», — сказал Кочарян 23 ноября.

Тем временем 1 декабря стало известно, что на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ранены двое армянских военнослужащих.

19-летний военнослужащий Карапет Микаелян получил проникающее ранение в голову, а 24-летний военнослужащий-контрактник Каджик Бадалян — проникающее пулевое ранение в живот, у него поврежден кишечник, а также правое бедро.

Состояние военнослужащих, которые были перевезены в Центральный клинический военный госпиталь в Ереване, по словам начальник госпиталя — стабильно тяжелое.