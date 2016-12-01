Москва, 1 декабря, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Законопроект о персональной ответственности губернаторов и глав муниципалитетов за оборону правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Рембрандт. Ночной дозор. 1642

Документ наделяет президента России полномочиями по установлению порядка создания и подчиненности штабов обороны субъектового и муниципального уровней в военное время, а также уточняет категории должностных лиц муниципальных образований, наделяемых полномочиями по созданию межведомственных координационных органов (штабов обороны) и руководству ими.

Инициатива также определяет возможность создания по решению высших должностных лиц субъектов РФ и глав муниципальных образований на военное время в регионах межведомственных координационных органов (штабов обороны). Цель штабов — обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ с органами военного управления, органами, уполномоченными в области управления другими войсками, воинскими формированиями, органами и создаваемыми на военное время специальными формированиями, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами и организациями по осуществлению в военное время мобилизационных мероприятий, мероприятий по территориальной обороне, а также по обеспечению и поддержанию режима военного положения.

Таким образом, принятие законопроекта позволит эффективно организовать работу по координации разноведомственных сил и средств, участвующих в обеспечении режима военного положения, отмечает правительство.