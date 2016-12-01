Минск, 1 декабря, 2016, 20:46 — ИА Регнум.



Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

Ситуацию в европейском регионе обсудили 30 ноября дипломаты Белоруссии с коллегами из Франции и Великобритании, сообщает пресс-служба МИД РБ.

«Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-британского сотрудничества и наметили ряд мероприятий двустороннего характера на 2017 год. Была также обсуждена ситуация в европейском регионе», — сказано в официальном сообщении по итогам переговоров посла Белоруссии Сергея Алейника с директором департамента Восточной Европы и Средней Азии МИД Великобритании Майклом Тэтхэмом.

В тот же день, 30 ноября в Минске состоялась встреча начальника управления Европы Евгения Воробьева и начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД Белоруссии Андрея Бушило с начальником отдела России и Восточной Европы департамента континентальной Европы МИД Франции Рафаэлем де Лагардом. Итоги переговоров уместились в одно предложение официального сообщения: «В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие Белоруссии и Европейского союза».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко поставил перед МИД Белоруссии цель добиться полной отмены санкций ЕС, однако по факту в начале 2016 года министерству удалось добиться лишь сокращения санкционных списков вместо снятия санкций. По словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, до нормализации отношений с ЕС ещё далеко.

Также напомним, 29 ноября главы МИД России, Украины, Германии и Франции собрались в минском «Президент-отеле» с целью обсуждения «дорожной карты» урегулирования украинского кризиса, однако не смогли продемонстрировать прогресс. В октябре провал соглашений «Минск-2» обсуждался в «нормандском формате» главами государств России, Украины, Франции и Германии.