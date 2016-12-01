Тамбов, 1 декабря, 2016, 20:38 — ИА Регнум. В Тамбовской области по данным на 1 декабря уровень регистрируемой безработицы составил 0,8%, что ниже среднероссийского показателя (1,1%), сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Бен Шан. Безработные. 1938

Эти данные были озвучены в Тамбове на расширенном заседании коллегии управления труда и занятости населения области. Начальник ведомства Михаил Филимонов подвел предварительные итоги выполнения региональной госпрограммы по содействию занятости населения и программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Как отметил Михаил Филимонов, основные показатели и государственные задания в сфере занятости населения и трудовых отношений выполнены. Так, уровень регистрируемой безработицы в области составил 0,8% экономически активного населения, что ниже среднероссийского показателя — 1,1%. Коэффициент напряженности на рынке труда по области — 0,3 (безработных на одно рабочее место), на российском рынке труда он составляет 0,7.

В областном банке вакансий насчитывается 11 250 свободных рабочих мест. Показатель трудоустройства обратившихся граждан составил 75,5% при плановом показателе в 70%.

По итогам заседания принято решение, в котором перед управлением труда и занятости населения области и подведомственными учреждениями поставлены задачи на предстоящий период.