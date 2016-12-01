Анкара, 1 декабря, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Власти Турции начали уголовное преследование одного из руководителей корпорации Dogan Holding, сообщает агентство Reuters.

Diyar se Фетхуллах Гюлен

По данным агентства, один из руководителей корпорации Dogan Holding, работающей в сфере СМИ, финансов, энергетики и туризма, арестован прокуратурой Стамбула, хотя против действий самой корпорации не было выдвинуто никаких обвинений.

По мнению некоторых СМИ, это может быть проявлением объявленной президентом Турции Реджепом Эрдоганом кампании по искоренению так называемых сторонников «Террористической организации гюленистов», а также членов «Рабочей партии Курдистана», которая считается в Турции террористической организацией. Ранее деловые круги Турции и руководство ведущих турецких корпораций не были затронуты этими процессами, но СМИ считают, что чистки, начавшиеся после попытки военного переворота, дошли теперь и до них. Их целью могут стать компании с давними связями с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Напомним, попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. В результате вооруженных столкновений погибли более 290 человек, около 1500 получили ранения. С этого момента власти Турции задержали или уволили более 125 тыс. сотрудников полиции, судебных и гражданских служб, а также арестовали 36 тыс. человек.