Ташкент, 1 декабря, 2016, 19:39 — ИА Регнум. В списки избирателей внесены 21,435 миллионов граждан Узбекистана, что на 637 тысяч больше, чем на выборах президента страны в марте 2015 года, сообщил ИА REGNUM представитель ЦИК Узбекистана.

redjar Голосование на выборах

«Голосование пройдет на 9378 избирательных участках в 14 избирательных округах, в том числе в 44 участках, образованных за рубежом в 28 странах», — отметил собеседник агентства.

Предварительные результаты ЦИК планирует объявить вскоре после завершения голосования, а окончательные итоги выборов должны быть обнародованы, в соответствии с законодательством, в десятидневный срок.

Для обеспечения прозрачности выборов ЦИК республики пригласил наблюдателей от Исполкома СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации исламского сотрудничества (ОИС), Всемирной ассоциации избирательных органов (ВАИО), БДИПЧ ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, об участии в выборах президента Узбекистана заявили все партии страны.

От Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп) выдвинут исполняющий обязанности президента республики, премьер-министр Шавкат Мирзиеев. Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) выдвинула кандидатуру Сарвара Отамурадова, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» — Наримана Умарова, Народно-демократическая партия Узбекистана — Хотамжона Кетмонова.

Напомним, что досрочные выборы президента Республики Узбекистан состоятся 4 декабря, избирательная кампания началась 9 сентября. С 30 сентября по 20 октября прошла регистрация кандидатов.

Президент Узбекистана должен быть избран на пятилетний срок.