Калуга, 1 декабря, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 1 декабря провёл приём граждан в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, большинство вопросов были связаны с социальной сферой и ЖКХ.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На приему у главы Калуги Александра Иванова.

Так, ветеран труда, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Иван Сысоев обратился к главе города по вопросу улучшения жилищных условий. В настоящее время вместе с ним в двухкомнатной квартире проживает семь человек. Из-за юридических сложностей семья не была признана малоимущей и соответственно не попала в очередь на предоставление жилья.

Изучив вопрос, Александр Иванов посоветовал в судебном порядке добиваться предоставления семье статуса малоимущей, кроме того, необходимые запросы будут направлены в службы социальной защиты.

«Иван Алексеевич — заслуженный человек, много лет он трудился на благо нашего города, принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и мы сделаем все возможное для решения его проблем», — заверил глава городского самоуправления.

Еще одно обращение к Александру Иванову касалось сложной ситуации с предоставлением субсидии на приобретение жилья для малолетнего узника фашистских концлагерей. Дом Марии Бобылевой был признан непригодным для проживания, ей был предоставлен сертификат на приобретение квартиры. Ее дочери, взяв кредит, оплатили первоначальный взнос, но в областном министерстве труда и социальной защиты заявили об отсутствии финансирования. В итоге ветеран рискует остаться без жилья.

Обсудив проблему, Александр Иванов принял решение обратиться в областное министерство труда и социальной защиты для прояснения ситуации.

«Скорее всего, проблема заключается в том, что под конец года министерством были выбраны все квоты, — считает глав агородского самоуправления Калуги, — я приложу все усилия для того чтобы уже вначале 2017 года были выделены необходимые средства».

Председатель домового совета дома №15 по улице Чичерина Нина Андыбор обратилась к главе города по вопросам капитального ремонта и оплаты за электричество на общедомовые нужды.

В доме №15 был произведён ремонт кровли, но из-за неверно составленной сметы не были отремонтированы воздуховоды и вентканалы. Кроме того, дом, построенный в 30-е годы, требует не только замены кровли, но и ремонта фасада и инженерных сетей, в первую очередь системы теплоснабжения. Обращения жильцов в управляющую компанию не принесли результатов.

Александр Иванов рекомендовал жильцам дома подумать о смене управляющей организации, а также заверил в том, что вопрос с ремонтом кровли не останется без внимания властей: в управление ЖКХ будут направлены соответствующие запросы.

Беспокоит председателя домовогосовета и ситуация с оплатой электроэнергии на ОДН. Ранее в доме №15 был установлен общедомовый прибор учёта электроэнергии, но с некоторых пор сбытовая компания вновь стала рассчитывать плату жильцов по нормативу, что привело к существенному росту платежей.

«Мы потребуем разъяснений от Калужской сбытовой компании, — заявил Александр Иванов, — общедомовые приборы учёта позволяют жителям платить именно за потреблённый ресурс, конечно и в этом случае остаются проблемы с устаревшими поквартирными счётчиками, неплатежами или воровством электроэнергии, но все эти проблемы решаемы, а в норматив поставщик ресурсов стремится заложить свои технологические потери и переложитьих на плечи жителей».

Глава Калуги поблагодарил Нину Андыбор за активную позицию и упорство в защите прав жителей. «Если бы все председатели домовых советов были такими же, то многие проблемы в сфере ЖКХ были бы решены», — уверен Александр Иванов.

«В своём послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин особое внимание уделил социальным вопросам, он заявил, что будут продолжены изменения в социальной сфере, для того чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, была более современной и справедливой. В деятельности органов местного самоуправления социальная сфера также играет большую роль — порядка 60% бюджетных средств в Калуге выделяются на финансирование социального блока, сегодня на приёме немало вопросов было посвящено решению социальных проблем, мы приложим все усилия для решения этих проблем и обеспечения достойной жизни калужан», — заявил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.