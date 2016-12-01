Мурманск, 1 декабря, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Более 1000 человек состоят на учёте в учреждениях здравоохранения Мурманской области с диагнозом «Наркомания». Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на специальной пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом в Мурманске заявил заместитель главного врача по детской наркологии ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» Олег Шмидт.

the3cats Наркотики

«Сегодня у нас на учёте в областном наркодиспансере состоит 599 человек, употребляющих наркотические вещества — наркоманов, основная масса из них — это опиаты, и 216 человек, которые злоупотребляют наркотическими веществами, — сообщил Шмидт. — По области зарегистрировано 1123 человека, которые состоят на учёте с диагнозом «Наркомания» и 629, состоящих с диагнозом «Злоупотребление наркотическими веществами».

По словам Шмидта, за последние 20 лет в регионе произошла «трансформация наркомании».

«Если раньше 95−98% наркопотребителей употребляли вещества инъекционно, то на сегодня мы имеем постепенный рост употребления так называемых «клубных наркотиков», — отметил специалист наркодиспансера. — На сегодня немного поменялся путь введения наркотиков. Меньше стало лиц, употребляющих героин и растёт процент употребляющих вещества в виде таблеток, порошков, курительных смесей и так далее. В регионе идёт распространение «спайсов». Это курительные смеси, их употребление приводит к тяжёлым последствиям».

Отметим, сегодня в Мурманской области началась традиционная акция «Декада SOS». В рамках Декады учреждения культуры, здравоохранения, образования, спорта и молодёжной политики проведут серию профилактических мероприятий. Как и прошлые годы, организаторы обратят внимание общественности на проблему распространения на территории региона наркомании, а также ВИЧ/СПИДа.

Как сообщало ИА REGNUM, наркомания угрожает Мурманской области ни один десяток лет. Ранее в целях предотвращения распространения эпидемии в регионе функционировала долгосрочная целевая программа, которая называлась «SOS». Превентивные меры доказали свою эффективность в начале 2000-х: благодаря программам, которые принимались до 2005 года, в регионе удалось остановить наркоэпидемию так называемой «первой волны».