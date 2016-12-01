Москва, 1 декабря, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Новая концепция внешней политики России, которую утвердил президент РФ, связана с требованиями времени. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). Также концепция связана с обеспечением должного уровня соблюдения национальных интересов и безопасности страны в условиях современной международной ситуации, отметил депутат.

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«В концепции внешней политики России подтверждены ключевые направления действий нашей страны на международном уровне в предстоящий период, которые были также озвучены сегодня в ходе послания президента Федеральному собранию», — сказал парламентарий.

Как подчеркнул президент, Россия не выискивает врагов, а ищет друзей, готовых к открытому равноправному диалогу на основе взаимного уважения и соблюдения норм международного права, напомнил он. «Обеспечение стабильности в мире зависит от всех участников международных отношений, особенно от таких ключевых игроков как Россия и США. Поэтому мы будем всегда адекватно отвечать на возможные попытки нарушить военный паритет и баланс сил в мире», — сказал Железняк.

«При этом Россия готова продолжить свое участие в решении глобальных цивилизационных проблем, особенно тех, которые требуют объединения усилий», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 декабря.

«Российская Федерация ведет последовательную работу в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве посредством разработки и заключения международного договора, и в качестве промежуточной меры выступает за принятие государствами обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе», — говорится, в частности, в тексте концепции.