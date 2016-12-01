Лондон, 1 декабря, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что выход Британии из ЕС нужен для того, чтобы вернуть контроль над миграционными потоками, сообщает 1 декабря Reuters.

Freedom House Мигрант на обочине

По сообщениям Sky News, Джонсон ранее высказывался в пользу свободного перемещения людей между ЕС и Великобританией.

Премьер-министр Тереза Мэй, в свою очередь подчеркнула, что выход из ЕС означает невозможность свободного движения мигрантов.

Во время своего визита в Италию Борис Джонсон заявил: «Я думаю, что миграция имеет смысл и полезна во многих отношениях, однако она вышла из-под контроля, поэтому вернуть ее в прежнее русло просто необходимо».

Напомним, 23 июня Великобритания проголосовала на референдуме за выход из ЕС, формальная процедура выхода будет инициирована в конце марта 2017 года. Тогда начнутся переговоры, которые могут затянуться на несколько лет. Предметом торга станут для Великобритании — возможность сохранить свободную торговлю для некоторых секторов экономики, для ЕС — свободный поток мигрантов.