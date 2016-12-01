Ульяновск, 1 декабря, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинского района Ульяновска направила в суд уголовное дело по обвинению экс-заместителя председателя областного Законодательного собрания. Как сообщили в областной прокуратуре Алсу Балакишиева обвиняется в получении взяток на общую сумму более 4,6 млн рублей.

A-r-e-s Взятка

По данным прокуратуры, Балакишиева занимала пост председателя комитета по бюджету и экономической политике. В силу авторитета и значимости занимаемого положения она имела возможность влиять на должностных лиц, осуществляющих отбор подрядных организаций для выполнения финансируемых региональным бюджетом работ.

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Следствие уверено, что в июне 2015 года Балакишиева потребовала от представителя местной коммерческой структуры денежные средства за способствование в признании фирмы победителем в электронных аукционах на право заключения договоров на проведение ремонтов различных объектов.

При этом Балакишиева потребовала «благодарность» за свои услуги в размере 5% цены каждого контракта.

В случае отказа от такого «сотрудничества» вице-спикер обещала предпринимателям негативные последствия для их бизнеса. Деньги глава бюджетного комитета предпочитала получать по безналичному расчету в виде «благотворительных» взносов на расчетный счет возглавляемого ею фонда. В дальнейшем через доверенное лицо злоумышленницы финансовые средства переводились на счета подконтрольных предприятий.

Всего с июня 2015 по май 2016 года сумма полученных взяток превысила 4,6 млн рублей.

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В связи с доказанными обстоятельствами Балакишиевой предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взяток в виде денег, совершенное с вымогательством, в особо крупном размере»). Теперь уже бывшей «слуге народа» грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Алсу Балакишиева была задержана в мае 2016 года после получения взятки в 500 тыс. рублей. В этот раз она предпочла получить деньги наличными.

Передача взятки проходила под контролем правоохранительных органов, и купюры были помечены. Эти деньги позже были обнаружены следователями в ходе обысков по месту жительства подозреваемой, а также в кассах по продаже железнодорожных билетов и в кафе, где она рассчитывалась мечеными купюрами.

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Незадолго до задержания Балакишиева принимала участие в праймериз «Единой России», показав очень хорошие результаты. В Ульяновской области ее считали человеком команды губернатора Сергея Морозова.

В правительстве Ульяновской области и в региональном Законодательном собрании после задержания Балакишиевой воздержались от слов поддержки в ее адрес, отметив только, что в вопросах борьбы с коррупцией «неприкасаемых» персон в Ульяновской области нет.