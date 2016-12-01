Екатеринбург, 1 декабря, 2016, 18:13 — ИА Регнум. На Урале послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию восприняли как руководство к действию. Местные политики уже готовы поделиться наработками городов и регионов со всей страной, ожидание лишь одно — чтобы всё, о чём говорилось в нём, было реализовано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Послание Президента Федеральному Собранию

Послание 2016 года затрагивает множество разных сфер: от помощи подрастающему поколению в раскрытии потенциала до борьбы с коррупцией. Свердловчан в немалой степени заинтересовал призыв главы государства избавить врачей от рутины. Граждане, которые посещают государственные и муниципальные клиники, заявляют: большую часть приёма медик вынужден заполнять бумажки, времени на осмотр пациента остаётся сравнительно меньше. Этой проблеме уже не первый год, и граждане приветствуют, что президент обратил на неё внимание.

При этом свердловчане заявляют о трудностях в получении бесплатных медицинских услуг. Даже льготники, ветераны труда, иногда вынуждены делать необходимые анализы платно в частном медцентре, ибо в поликлинике по месту жительства сделать их невозможно. Жалуются граждане и на снижение уровня медицинского персонала. Среди участковых терапевтов всё меньше врачей и всё больше фельдшеров. Сообщают граждане и о бардаке в поликлиниках, о том, что на одно и то же время к одному и тому же медику талоны могут быть у двоих и более человек, о том, что анализы могут перепутать, а то и вовсе потерять. Всё это — реальные проблемы. Но то, что глава государства обратил внимание на рутину врачей — уже шаг вперёд, уверены уральцы. «Повезло врачам. Может, про преподавателей и учителей тоже скажет?», — написал в социальной сети Facebook депутат Курганской областной думы Борис Шалютин.

В свою очередь, представители органов власти особое внимание обращают на экономический блок. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявляет: поручения, озвученные Путиным, позитивно повлияют и на развитие зауральской экономики. Глава региона отметил, что здесь уже активно развивают сельхозкооперацию. При этом Кокорин заметил, что президент в очередной раз обратил внимание контролирующих правоохранительных органов на чрезмерный надзор за малым и средним бизнесом. Добавим, о препятствиях для бизнеса с высоких трибун говорится не первый год. Но пока предприниматели по-прежнему жалуются на надзорные органы. Проверкам бизнеса не помешали даже «проверочные каникулы», которые президент Владимир Путин утвердил 13 июля 2015 года федеральным законом N 246-ФЗ. Во всяком случае, на это жаловались бизнесмены Свердловской области.

В Свердловской области особое внимание уделили таким затронутым в послании темам, как помощь подрастающему поколению в раскрытии потенциала и благоустройство территорий. Губернатор Евгений Куйвашев напоминает, что в регионе действует программа «Уральская инженерная школа», которая ориентирована как раз на работу с детьми и подростками. Её задача — пропаганда инженерного образования. Кроме того, глава региона похвалился тем, что на 2016 год областной дорожный фонд составлял 17 млрд рублей, и из этой суммы 5 млрд область получила из федеральной казны. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2017 год размер фонда сократится до 10 млрд рублей. Впрочем, областные власти пока не теряют надежду сохранить объёмы финансирования.

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обратил внимание на такие посылы, как сбережение людей, повышение качества их жизни и умножение человеческого капитала. Также он отметил, что регион развивается динамично. Это касается и сельского хозяйства, о поддержке которого сказал глава государства, и социальной сферы. В то же время, административные барьеры для бизнеса имеются и на Южном Урале. «Главные причины торможения экономики кроются в наших внутренних ресурсах. В административных барьерах, которые должны быть в Челябинской области не сняты, а снесены!», — заявил губернатор.

Касаясь развития нравственного и творческого начала детей и подростков, Дубровский заверил, что власти региона рассмотрят возможность создания и расширения соответствующих творческих центров. В планах — привлекать к этому некоммерческие организации, творческие союзы и волонтёров.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин обратил внимание на слова Путина о выделении 3,3 млрд рублей на развитие санитарной авиации. По словам главы региона, для Ямала такая авиация жизненно необходима. Только в 2015 году санитарными вертолётами в клиники было доставлено порядка пяти тысяч ямальцев, на борту родились двое детей. Всего на Ямале действует четыре отделения санавиации. Ежегодно региональный бюджет тратит на неё 60 млн рублей.

Глава ХМАО-Югры Наталья Комарова, помимо прочего, также затронула вопросы санавиации. По её словам, на территории региона создана вся необходимая база, работает обширный авиапарк, есть соответствующие специалисты. В перспективе она ожидает, что центр санавиации может быть создан в Югре и будет работать по всей Западной Сибири и частично по Уралу. Также губернатор Югры сообщила о высоком уровне развития телемедицины и выразила готовность поделиться с другими регионами опытом региона в данной сфере. «Он даст хороший толчок для развития телемедицины в нашей стране», — уверена губернатор.

А глава Тюменской области Владимир Якушев отмечает: ключевые темы послания — деловой климат, а также развитие социальной сферы и экономики страны. По его словам, экономика не сможет развиваться без стимулирования предпринимательства и улучшения инвестиционного климата. Бизнесу необходимы чёткие и понятные правила, которые не изменяются каждый год. Это даст ему возможность долгосрочно планировать свою деятельность и уверенно инвестировать средства.

Касаясь работы с инвесторами, губернатор отметил, что свою роль сыграла работа Агентства стратегических инициатив по систематизации успешного опыта и проблем в улучшении инвестклимата. Одним из результатов такой работы стало ежегодное составление Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах России. В 2016 году он охватил все регионы страны. Якушев уверен: «От выявления лидеров и догоняющих сделан закономерный и очень нужный шаг к распространению лучших примеров на всю страну».

Также губернатор обратил внимание на слова президента о том, что регионам нужно больше самостоятельности в распределении субсидий на развитие АПК. «АПК Тюменской области это, действительно, высокотехнологичная отрасль с огромным потенциалом. Мы сегодня очень много работаем над совершенствованием системы ее поддержки и стимулирования», — сказал губернатор.

Кроме того, глава Тюменской области отметил развитость системы образования на территории региона. Здесь действуют центры профессиональных компетенций на базе техникумов и колледжей, центры робототехники, профильные школы, специализированные классы и классы-лаборатории. «Все это станет хорошей основой для будущих образовательных технопарков и привлечения к этой работе университетов и бизнес-структур», — заверил губернатор.

Своими впечатлениями от послания поделились и депутаты. Представитель Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин обратил внимание на то, что в нынешнем послании приоритет отдан именно внутренним вопросам. Это и выделение дополнительных средств на развитие крупных городов, и развитие конкуренции на выборах в представительные органы власти, и роль общественности в разработке программ и проектов благоустройства. Депутат заметил, что для Екатеринбурга тесное взаимодействие властей и горожан в этих вопросах уже является нормой.

Его коллега Ира Овчиникова обратила внимание на такие ключевые вопросы как социальная поддержка и здравоохранение. «Мы услышали очень важные посылы о необходимости повышения доступности и эффективности, расширения финансирования высокотехнологической медицинской помощи населению. Но при этом президент обращает внимание и на медицину первичного звена, внедрение в нее современных информационных технологий, а также повышение квалификации врачей на местах. Надеюсь, на это также будет выделено дополнительное федеральное финансирование», — говорит депутат.

Кроме того, отметим, что Владимир Путин обратил внимание на важность участия некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг населению. В Екатеринбурге с конца 1990-х годов НКО имеют возможность получить гранты на свою деятельность. На территории города и области успешно действуют такие организации как «Аистёнок», «Семья детям» и т.д. По мнению Иры Овчинниковой, опыт Екатеринбурга можно транслировать на всю страну.

При этом отметим, что некоторые спикеры отнеслись скептически к возможности реализации заявленных в послании посылов. Депутат Госдумы от Югры Владимир Сысоев считает, что послание 2015 года осталось практически не реализовано. В связи с этим, как говорит депутат Госдумы Андрей Альшевских, «ожидание от послания одно — лишь бы все реализовали из сказанного». «А чтобы ни одно начинание не погубили, надо усилить спрос с чиновников всех рангов. Они должны нести персональную ответственность за свои промахи», — написал депутат на своей странице в социальной сети.